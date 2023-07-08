Первое выступление Ринкевича в статусе президента: о приоритетах, безопасности и проблемах в стране

Ринкевич отметил, что в Латвии "мастерски пишутся планы, стратегии и видения", но когда-нибудь эти планы должны быть реализованы. "Конкурентоспособность нашей экономики и благосостояние людей - это вопрос и будущего страны, и безопасности. Мы давно поставили правильные диагнозы, только с лечением не получается. Мы должны собраться и начать работать вместе, а не бороться друг против друга", - сказал президент.

Он также отметил, что конкурентоспособность Латвии зависит от создания новых и амбициозных возможностей для экспортоспособных латвийских компаний в секторах с высокой добавленной стоимостью. Конкурентоспособность Латвии также напрямую зависит от показателей страны в бизнесе, науке, образовании и инновациях. Только так она сможет укрепить свои позиции процветающей, сильной и современной страны, являющейся активным участником международной политики.

Президент заявил, что должна быть создана четкая энергетическая политика - для развития бизнеса, а также для достижения целей европейского зеленого курса. Предпринимателям должна быть понятна открытая и прямая энергетическая стратегия - где и как страна видит возможности для инвестиций, какие будут энергоресурсы и сколько эта энергия будет стоить.

Также, по мнению президента, следует работать над наличием инфраструктуры, обеспечивающей быстрое передвижение, над умными технологиями, экономичными и инновационными решениями.