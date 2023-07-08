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Первое выступление Ринкевича в статусе президента: о приоритетах, безопасности и проблемах в стране

Дополнено в 11:34
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Президент Эдгар Ринкевич выступает перед депутатами на внеочередном заседании Сейма
Президент Эдгар Ринкевич выступает перед депутатами на внеочередном заседании Сейма Фото: Ieva Leiniša/LETA
  • Он обещает отстаивать правовую и справедливую Латвию, благосостояние людей и инклюзивное общество
  • Ринкевич одной из главных проблем в стране считает демографию
  • Внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными

Во время своего президентства новый президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает отстаивать правовую и справедливую Латвию, благосостояние людей, инклюзивное и уважительное общество, заявил он в своем первом выступлении в Сейме в новом статусе.

В субботу Ринкевич дал торжественную присягу в Сейме, официально вступив в должность президента. По его словам, мы должны ценить то, что живем в демократической и свободной стране, потому что это огромная ценность, возможность и ответственность - строить, развивать и защищать нашу Латвию.

"Латвия едина и в то же время у каждого своя. Она неоднородна, бывает противоречивой и изменчивой, иногда под влиянием внешних обстоятельств",

- сказал Ринкевич, подчеркнув, что государство должно быть правовым и справедливым по отношению ко всем. Каждый человек в Латвии, ее гражданин, должен чувствовать себя принадлежащим к государству, защищенным законом и в безопасности.

По мнению президента, государство должно быть и правовым, и справедливым, причем справедливым не только абстрактно, но и в конкретных ситуациях. "Государство не может функционировать только с точки зрения силы или юридического формализма. Каждое должностное лицо должно изменить свое отношение и правосознание - перестать зацикливаться на процессе, инструкциях и параграфах и сосредоточиться на результате и поддержке соотечественников", - обратился новый президент к госуправлению.

Ринкевич заявил, что борьба с коррупцией, преступностью и картелями должна быть приоритетом государства. В то же время необходимо понять, почему тот или иной громко начавшийся уголовный процесс завершается ничем, а приговоры вызывают больше вопросов, чем ответов.

"Для укрепления демократических основ страны необходима сильная и независимая судебная власть, которая действует справедливо и объясняет свои решения, профессиональная и эффективная работа правоохранительных органов. Исполнение судебных решений любого уровня всем, от Сейма до самоуправления, должно быть самоочевидным, вне зависимости от нашего личного мнения", - сказал президент.

По его мнению, свобода слова и СМИ является основой демократии, это важно подчеркнуть сейчас, когда идет борьба с российской пропагандой и разжиганием ненависти.

По словам президента, в интересах нашего единства важно отстаивать редакционно независимые государственные и частные СМИ, помогая тем самым бороться с дезинформацией и фейковыми новостями.

"В Латвии права каждого человека должны уважаться и защищаться в соответствии с самыми высокими ценностями и стандартами в области прав человека. Я готов тесно сотрудничать с законодательной, исполнительной и судебной властью для достижения этих целей", - подчеркнул Ринкевич.

Ринкевич: Внутренняя и внешняя безопасность неразделимы, и нужно укреплять обе 

Внешняя и внутренняя безопасность латвийского государства неразделимы, и обе их нужно укреплять, заявил Эдгар Ринкевич в своем первом выступлении в Сейме в качестве президента государства.

По мнению Ринкевича, необходимо отказаться от разделения на внешнюю и внутреннюю безопасность и понять, что национальная безопасность неделима.

"Только одинаково сильные Национальные вооруженные силы, Государственная и муниципальная полиция, пограничная охрана и система гражданской обороны с лояльными государству профессионалами гарантируют стабильность государства", - сказал политик.

"Хочу поблагодарить наших воинов и земессаргов, полицейских и пограничников, пожарных и спасателей, сотрудников органов госбезопасности за самоотверженную и профессиональную службу в особо тяжелых условиях. Ваш повседневный труд - это то, что делает нашу страну сильной и безопасной", - указал Ринкевич.

Президент напомнил, что Сейм и правительство сделали значительный шаг, увеличив финансирование обороны и выделив средства системе внутренних дел. Эта работа должна быть продолжена, включая уже известные важнейшие задачи, которые должны быть выполнены в срочном порядке - развитие качественной Службы государственной обороны, создание инфраструктуры для приема союзников по НАТО и строительство восточной границы страны. Как верховный главнокомандующий вооруженными силами и председатель Совета национальной безопасности он готов работать с Сеймом и правительством по укреплению безопасности государства.

При этом важно, чтобы каждый евро был эффективно вложен, добавил президент. Ринкевич подчеркнул, что бюрократия, бездействие, нецелесообразное расходование денег, коррупция в сфере национальной безопасности, особенно в условиях гибридной войны, равносильны государственной измене. К этому следует относиться с крайней нетерпимостью.

В своем первом выступлении Ринкевич также коснулся войны, которую Россия ведет против Украины, отметив, что российская война и геноцид в Украине создали новую суровую реальность. Миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Александра Лукашенко в Беларуси. Президент отметил, что во внешней политике у Латвии нет времени ошибаться и в будущем необходимо будет действовать быстро, решительно и мудро.

По словам президента, внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными - Латвия будет выступать за сильные и эффективные НАТО, Европейский союз, международный порядок, основанный на правах, и за тесное сотрудничество с друзьями и союзниками Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины. Также Латвия продолжит борьбу против российского империализма и его идеологии, основанной на зле. Президент также поблагодарил всех тех патриотов Латвии, которые самоотверженно помогают Украине и не устают от этой работы, ведь тем самым они укрепляют государство.

Ринкевич одной из главных проблем в стране считает демографию

Самая большая проблема Латвии - это демография, заявил Эдгар Ринкевич в своем первом выступлении в Сейме в качестве президента государства.

По его мнению, одних только пособий недостаточно для поощрения рождаемости, необходимо вкладывать средства в качественное образование, здравоохранение и доступность жилья для семей. Все это нужно делать не по отдельности, а комплексно.

Политик обратился к молодежи, призвав не бояться мечтать и разбивать "стеклянный потолок", ведь мечты молодежи сегодня - это будущее Латвии.

"Возможности в мире велики, и их нужно использовать. Особенно молодежи. Недопустимо, чтобы молодежь уезжала из страны, потому что рынок труда требует русского языка. Недопустимо, чтобы молодые люди выбирали другие страны, потому что по разным причинам они не чувствуют себя в Латвии услышанными и поддержанными. Наш долг как политиков сделать Латвию для них своим домом", - сказал президент.

Ринкевич отметил, что в Латвии "мастерски пишутся планы, стратегии и видения", но когда-нибудь эти планы должны быть реализованы. "Конкурентоспособность нашей экономики и благосостояние людей - это вопрос и будущего страны, и безопасности. Мы давно поставили правильные диагнозы, только с лечением не получается. Мы должны собраться и начать работать вместе, а не бороться друг против друга", - сказал президент.

Он также отметил, что конкурентоспособность Латвии зависит от создания новых и амбициозных возможностей для экспортоспособных латвийских компаний в секторах с высокой добавленной стоимостью. Конкурентоспособность Латвии также напрямую зависит от показателей страны в бизнесе, науке, образовании и инновациях. Только так она сможет укрепить свои позиции процветающей, сильной и современной страны, являющейся активным участником международной политики.

Президент заявил, что должна быть создана четкая энергетическая политика - для развития бизнеса, а также для достижения целей европейского зеленого курса. Предпринимателям должна быть понятна открытая и прямая энергетическая стратегия - где и как страна видит возможности для инвестиций, какие будут энергоресурсы и сколько эта энергия будет стоить.

Также, по мнению президента, следует работать над наличием инфраструктуры, обеспечивающей быстрое передвижение, над умными технологиями, экономичными и инновационными решениями.

По словам Ринкевича, огромной проблемой является неравенство - как социальное, так и с точки зрения регионального развития. Социальный разрыв в обществе слишком велик. Принимая решения, надо помнить, как они повлияют на каждого человека, как помогут преодолеть этот разрыв.

Президент также подчеркнул, что по всей стране нужно добиться такого развития, которое сокращает региональное неравенство. Для этого нужно стимулировать инвестиции и развитие в сельских районах путем создания инфраструктуры, возможностей трудоустройства и общественных услуг.

"У президента страны нет прямых исполнительных функций, однако я готов способствовать диалогу между лицами, принимающими решения, и экономистами, работать с инвесторами и продвигать экспортный потенциал страны. Все это нужно делать совместно с самоуправлениями и неправительственными организациями", - сказал президент.

Политик подчеркнул, что миссия депутатов Сейма, министров и президента - работать вместе на благо Латвии. Президент призвал искать общее, честно обсуждать вопросы и искать решения, не уклоняясь от открытого обмена мнениями. "Латвия - это наша ответственность и наш долг. В моменты, когда руки опускаются и берет верх пессимизм, давайте вспомним, как много добился латышский народ и наши предшественники", - сказал президент.

Он подчеркнул, что смысл и богатство существования страны - это люди Латвии. Это граждане Латвии, которые хотят жить, работать, развиваться в свободной, демократической и безопасной стране. Люди, независимо от национальности, религиозных или политических убеждений - главная ценность латвийского государства. "Это не громкие или пафосные слова. Это люди, которые живут и объединяются вокруг идеи латвийской государственности. Они уважают и чтят Конституцию. Это все люди, которые говорят на государственном языке и уважают его. Любят и гордятся своей страной, людьми Латвии", - сказал Ринкевич.

Завершая выступление, он пожелал жителям страны единства и сплоченности в повседневной жизни, потому что только вместе мы можем сделать Латвию сильной, современной, справедливой и безопасной.

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