Первое выступление Ринкевича в статусе президента: о приоритетах, безопасности и проблемах в стране

Президент также подчеркнул, что по всей стране нужно добиться такого развития, которое сокращает региональное неравенство. Для этого нужно стимулировать инвестиции и развитие в сельских районах путем создания инфраструктуры, возможностей трудоустройства и общественных услуг.
"У президента страны нет прямых исполнительных функций, однако я готов способствовать диалогу между лицами, принимающими решения, и экономистами, работать с инвесторами и продвигать экспортный потенциал страны. Все это нужно делать совместно с самоуправлениями и неправительственными организациями", - сказал президент.
Политик подчеркнул, что миссия депутатов Сейма, министров и президента - работать вместе на благо Латвии. Президент призвал искать общее, честно обсуждать вопросы и искать решения, не уклоняясь от открытого обмена мнениями. "Латвия - это наша ответственность и наш долг. В моменты, когда руки опускаются и берет верх пессимизм, давайте вспомним, как много добился латышский народ и наши предшественники", - сказал президент.
Он подчеркнул, что смысл и богатство существования страны - это люди Латвии. Это граждане Латвии, которые хотят жить, работать, развиваться в свободной, демократической и безопасной стране. Люди, независимо от национальности, религиозных или политических убеждений - главная ценность латвийского государства. "Это не громкие или пафосные слова. Это люди, которые живут и объединяются вокруг идеи латвийской государственности. Они уважают и чтят Конституцию. Это все люди, которые говорят на государственном языке и уважают его. Любят и гордятся своей страной, людьми Латвии", - сказал Ринкевич.
Завершая выступление, он пожелал жителям страны единства и сплоченности в повседневной жизни, потому что только вместе мы можем сделать Латвию сильной, современной, справедливой и безопасной.
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