Стало известно место проведения конкурса "Евровидение" в будущем году

В этом году в финале "Евровидения", который прошел 13 мая в Ливерпуле, выиграла представитель Швеции Лорин с композицией "Tattoo", что дало Швеции право проведения конкурса в будущем году.

Для певицы это стало второй победой на конкурсе. В 2012 году она одержала победу с песней "Euphoria".

"Мы будем рады вернуться в этот энергичный и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет площадки и инфраструктуру, которые идеально подходят для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки", - заявил исполнительный директор конкурса песни "Евровидение" Мартин Остердал.

В целом Швеция, родина легенды "Евровидения" группы Abba, будет принимать этот конкурс уже в седьмой раз.

Мальме - третий по величине город Швеции, в нем конкурс проходил дважды - в 1992 и 2014 году.

Лорин - первая женщина, победившая на "Евровидении" дважды. Ранее два раза в конкурсе побеждал только Джонни Логан из Ирландии - в 1980 и 1987 годах.