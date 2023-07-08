В Огрской гимназии будет девять 10-х классов

Прием в 10-й класс в Огрскую государственную гимназию завершился, однако продолжается прием в 10-е классы других общеобразовательных учебных заведений Огрского края - Лиелвардской средней школы Эдгара Каулиньша, Икшкильской средней школы, Мадлиенской средней школы. В каждой из этих школ будет создано по одному классу.

В управлении образования указывают, что сейчас в 10-е классы приняты более 300 учеников, однако до начала учебного года количество принятых школьников может измениться.

В Огрской государственной гимназии будет девять десятых классов - три класса с направлением "Инженерные науки и технологии", три класса с направлением "Человек и общество", два класса с направлением "Естественные науки" и один класс с направлением "Культура и искусство". В каждом классе будет учиться по 28 учеников.

В последующие годы в гимназии можно будет создать восемь десятых классов по 28 учеников в каждом. В этом году, принимая учеников в Огрскую государственную гимназию, предпочтение отдавалось тем претендентам, которые выполнили минимальные требования к характеристикам и задекларированы в Огрском крае. В гимназии учебу начнут дети со всей территории края - среди школьников есть ученики из каждой школы края.

С 1 июля по 1 августа закончившие 9-й класс могут подать заявку на социальную стипендию. В будущем учебном году самоуправление Огрского края также будет компенсировать транспортные расходы от дома до образовательного учреждения и обратно. В следующем учебном году муниципалитет также будет помогать с расходами на общежитие Огрского технического техникума для тех школьников, которым необходимо этим общежитием пользоваться.