Президент Украины Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда "Азов", которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию.
Фото и видео ⟩ Зеленский из Турции вернулся с пятью освобожденными из российского плена командирами "Азова"
"Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. В конце концов вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волинский, Олех Хоменко, Денис Шлеха", - написал Зеленский в Telegram.
Следом Зеленский опубликовал видео, на котором все пять командиров "Азова" видны в самолете президента Украины.
Додому 🇺🇦 pic.twitter.com/vDJvqjCPsC— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023
Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023
Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.
Слава Україні!
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We are returning home from Türkiye and bringing our heroes home.… pic.twitter.com/SLX3RIWPiy
Напомним, 8 июля - это ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.
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