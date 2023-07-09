Союзники США выступают против поставок кассетных боеприпасов Украине

Испания также твердо убеждена, что определенные виды вооружений не должны поставляться Украине, сказала министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Нет — кассетным боеприпасам и да — законной обороне Украины, которая в нашем понимании не должна осуществляться с их помощью", — заявила она.

Правительство Канады заявило, что оно особенно обеспокоено тем, что спустя много лет от неразорвавшихся снарядов могут пострадать дети.

Оттава подтвердила свою приверженность Конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. "Мы серьезно относимся к нашим обязательствам и будем добиваться того же от других", — говорится в официальном заявлении.

Между тем Германия, тоже подписавшая конвенцию, завила, что хотя сама не собирается предоставлять Украине подобное оружие, но понимает позицию США.

"Мы уверены, что наши американские друзья со всей ответственностью подошли к принятию своего решения", — завили в Берлине.

Правозащитные организации тоже критикуют решение Вашингтона. Amnesty International предупреждает, что мирные жители Украины будут ощущать последствия использования кассетных боеприпасов спустя много лет после окончания войны.

Кассетные боеприпасы уже применялись в ходе текущего конфликта обеими сторонами — Россией и Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что американские поставки спорных вооружений будут использоваться исключительно для прорывов линий обороны противника, но не в близи населенных пунктов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "обещания Киева ничего не стоят".

Подписанный Байденом указ позволит обойти закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более одного процента.

В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан настаивает, что американские кассетные бомбы представляют гораздо меньшую угрозу, чем те, которые Россия уже использовала в конфликте.