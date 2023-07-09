Видео ⟩ Кульминация Праздника песни: заключительный концерт Kopā augšup и его закулисье

TVNET и LMT Viedtelevīzija предлагают прямую трансляцию завершения XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца - приглашаем сегодня, 9 июля, с 19:00 отправиться за кулисы заключительного концерта Kopā augšup в Межапарке.
Ведущие трансляции Мара Слея и Ритварс Томс Логинс отправятся в ряды певцов, чтобы вместе с участниками праздника пережить проведение заключительного концерта и те эмоции, которые можно ощутить за кулисами.
Смотрим прямую трансляцию
Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.
Фото: Заключительный концерт Kopā augšup
Фото: Люди собираются на финальный концерт
Фото: Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs
Фото: Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке
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