Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Кульминация Праздника песни: заключительный концерт Kopā augšup и его закулисье

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке
Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

TVNET и LMT Viedtelevīzija предлагают прямую трансляцию завершения XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца - приглашаем сегодня, 9 июля, с 19:00 отправиться за кулисы заключительного концерта Kopā augšup в Межапарке.

Ведущие трансляции Мара Слея и Ритварс Томс Логинс отправятся в ряды певцов, чтобы вместе с участниками праздника пережить проведение заключительного концерта и те эмоции, которые можно ощутить за кулисами.

Смотрим прямую трансляцию

Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.

Фото: Заключительный концерт Kopā augšup

Фото: Люди собираются на финальный концерт 

Фото: Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs

Фото: Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх