Видео ⟩ Кульминация Праздника песни: заключительный концерт Kopā augšup и его закулисье

Ведущие трансляции Мара Слея и Ритварс Томс Логинс отправятся в ряды певцов, чтобы вместе с участниками праздника пережить проведение заключительного концерта и те эмоции, которые можно ощутить за кулисами.

Смотрим прямую трансляцию

Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.

Фото: Заключительный концерт Kopā augšup

Фото: Люди собираются на финальный концерт

Фото: Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs

Фото: Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке