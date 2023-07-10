Фото ⟩ Оцените вечерние платья на инаугурации Ринкевича

Большинство дам выбрали классический черно-белый стиль в одежде.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Однако были и дамы в ярких платьях, подходящих для летнего сезона - желтых, синих, зеленых, цвета фуксии и красных.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Среди гостей были дамы в вечерних платьях с особенно интересным дизайном, что выделяло их из толпы.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Также были популярны вечерние платья пастельных и серебристых тонов.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В связи с проходившим параллельно Праздником песни и танца среди гостей также были люди в национальных костюмах.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Edijs Pālens/LETA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Хотя, по этикету, на инаугурацию не желательно надевать слишком откровенные платья - с глубоким декольте и высокими разрезами, были дамы, предпочитавшие именно такие наряды.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Edijs Pālens/LETA

Галереи: Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Эдгара Ринкевича