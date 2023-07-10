Фото ⟩ Оцените вечерние платья на инаугурации Ринкевича

На мероприятие, посвященное инаугурации президента Эдгара Ринкевича, в Рижский замок приехало несколько сотен известных представителей различных отраслей и знаменитостей. Гости были нарядно одеты, особенно дамы в длинных вечерних платьях. Давайте рассмотрим самые шикарные вечерние наряды праздничного мероприятия и нюансы выбранного фасона.
Большинство дам выбрали классический черно-белый стиль в одежде.
Однако были и дамы в ярких платьях, подходящих для летнего сезона - желтых, синих, зеленых, цвета фуксии и красных.
Среди гостей были дамы в вечерних платьях с особенно интересным дизайном, что выделяло их из толпы.
Также были популярны вечерние платья пастельных и серебристых тонов.
В связи с проходившим параллельно Праздником песни и танца среди гостей также были люди в национальных костюмах.
Хотя, по этикету, на инаугурацию не желательно надевать слишком откровенные платья - с глубоким декольте и высокими разрезами, были дамы, предпочитавшие именно такие наряды.
Галереи: Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Эдгара Ринкевича
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