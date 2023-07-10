Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Оцените вечерние платья на инаугурации Ринкевича

Egoiste rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: jānis škapars tvnet

На мероприятие, посвященное инаугурации президента Эдгара Ринкевича, в Рижский замок приехало несколько сотен известных представителей различных отраслей и знаменитостей. Гости были нарядно одеты, особенно дамы в длинных вечерних платьях. Давайте рассмотрим самые шикарные вечерние наряды праздничного мероприятия и нюансы выбранного фасона.

Большинство дам выбрали классический черно-белый стиль в одежде.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Однако были и дамы в ярких платьях, подходящих для летнего сезона - желтых, синих, зеленых, цвета фуксии и красных.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Среди гостей были дамы в вечерних платьях с особенно интересным дизайном, что выделяло их из толпы.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Также были популярны вечерние платья пастельных и серебристых тонов.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В связи с проходившим параллельно Праздником песни и танца среди гостей также были люди в национальных костюмах.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Edijs Pālens/LETA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Хотя, по этикету, на инаугурацию не желательно надевать слишком откровенные платья - с глубоким декольте и высокими разрезами, были дамы, предпочитавшие именно такие наряды.

Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента
Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Фото: Edijs Pālens/LETA

Галереи: Гости прибывают на торжественный прием в честь инаугурации Президента Эдгара Ринкевича

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти