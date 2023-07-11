Дубска о стиле гостей на инаугурации: Часть пришла в клуб, часть - соблазнять

"Инаугурация нашего нового президента показала, что наши несчастные дамы не имеют понятия, что уместно туда надеть, и плохо разбираются в дресс-кодах. Некоторые решили, что их пригласили в клуб, а кто-то явно пришел соблазнить нового президента и занять пустующее место первой леди", - написала эксперт по моде Жанна Дубска на своей странице в Instagram.