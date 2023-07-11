Дубска о стиле гостей на инаугурации: Часть пришла в клуб, часть - соблазнять

"Инаугурация нашего нового президента показала, что наши несчастные дамы не имеют понятия, что уместно туда надеть, и плохо разбираются в дресс-кодах. Некоторые решили, что их пригласили в клуб, а кто-то явно пришел соблазнить нового президента и занять пустующее место первой леди", - написала эксперт по моде Жанна Дубска на своей странице в Instagram.
Стилист отметила, что относительно гардероба следует запомнить для посещения таких мероприятий:
- На инаугурацию стоит надевать белье. Любое подозрение в его отсутствии поставит вас в двусмысленное положение!
- Прозрачность, которая демонстрирует нижнее белье либо его отсутствие, на инаугурации тоже неуместна!
- Неуместно откровенно демонстрировать формы тела, оголять зону декольте, бедра, открывать плечи!
- Дресс-код Black Tie (именно он был указан в приглашениях) отличается от Cocktail или Black Tie Invited длиной женского платья.
Галерея: Прибытие гостей на инаугурацию Эдгара Ринкевича
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