Видео ⟩ В Юрмале сгорел автосервис вместе с автомобилями

Автосервис находился в здании 1908 года постройки. Местные жители, проживающие рядом с территорией Слокской бумажной фабрики, говорят, что вообще не заметили начала пожара и не знают, работали ли рабочие в тот день или нет, но предполагают, что пожар мог начаться из-за неисправности, возникшей при ремонте автомобилей.

"Горело весь день. Пожарные уехали только вечером, около девяти часов", - рассказывают местные жители.

Тушение этого объекта потребовало от спасателей много времени и сил. В первые два часа удалось локализовать пожар, а оставшиеся восемь часов ушли на его тушение.

В здании находились различные легковоспламеняющиеся жидкости, также были трудности из-за сильного задымления.

"Сгорел первый этаж полутораэтажного служебного здания площадью 600 кв. м, крыша и конструкции кровли пристройки площадью 660 кв. м, а также 12 кв. м прилегающего мусора".

Внутри сгорели пять автомобилей и мотоцикл. Рядом с сгоревшим зданием, находились два автомобиля, которые также были слегка повреждены.

Видео: Сюжет программы Degpunktā