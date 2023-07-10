Видео ⟩ В Юрмале сгорел автосервис вместе с автомобилями

На территории Слокской бумажной фабрики днем в субботу, 10 июля, в одном из зданий, где работал автосервис, вспыхнул большой пожар. Судя по всему, пожар заметили слишком поздно, потому что старый дом полностью сгорел, вместе с несколькими машинами и техникой, сообщает Degpunktā.
Автосервис находился в здании 1908 года постройки. Местные жители, проживающие рядом с территорией Слокской бумажной фабрики, говорят, что вообще не заметили начала пожара и не знают, работали ли рабочие в тот день или нет, но предполагают, что пожар мог начаться из-за неисправности, возникшей при ремонте автомобилей.
"Горело весь день. Пожарные уехали только вечером, около девяти часов", - рассказывают местные жители.
Тушение этого объекта потребовало от спасателей много времени и сил. В первые два часа удалось локализовать пожар, а оставшиеся восемь часов ушли на его тушение.
В здании находились различные легковоспламеняющиеся жидкости, также были трудности из-за сильного задымления.
"Сгорел первый этаж полутораэтажного служебного здания площадью 600 кв. м, крыша и конструкции кровли пристройки площадью 660 кв. м, а также 12 кв. м прилегающего мусора".
Внутри сгорели пять автомобилей и мотоцикл. Рядом с сгоревшим зданием, находились два автомобиля, которые также были слегка повреждены.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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