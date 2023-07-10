Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

Украина осталась "серой зоной"

"Пока мы не знаем, что будет предложено Украине на саммите НАТО", - констатировала, в свою очередь, в интервью телеканалу ZDF в понедельник, 10 июля, соавтор доклада, эксперт SWP Клаудиа Майор (Claudia Major).

"Основной вопрос, который за этим стоит, заключается в том, что в 2008 году НАТО предложила Украине перспективу членства. Но не сказала, когда Украина сможет войти в альянс и что она должна для это сделать. Таким образом Украина осталась своего рода "серой зоной", то есть когда-нибудь мы примем вас в альянс, но когда и как - непонятно. И это привело к тому, что Россия напала на Украину, потому что у нее не было этой защиты", - утверждает Майор.

По ее выражению, Украина сейчас хочет существенно большего: "Она хочет иметь четкую дорожную карту. Она хочет гарантий того, чтобы такой войны больше никогда не повторилось". Ясного сигнала относительно членства Киева в НАТО потребовал накануне саммита и Андрей Ермак, глава офиса президента Зеленского: "Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе получит приглашение на вступление в альянс по упрощенной процедуре".