В Ильгюциемсе у магазина агрессивный мужчина жестоко избил человека

В Ильгюциемсе мужчина у магазина жестоко избил лежавшего на земле человека, сообщает передача Degpunktā.
На опубликованном в Facebook видео видно, как неизвестный мужчина решает конфликт, избивая лежащего на земле человека. После этого агрессор с высоко поднятой головой уходит, оставив пострадавшего беспомощно лежать за земле.
По словам местных жителей, виновник не скрывался. Он продолжил бродить по округе, как будто ничего не произошло. Он был спокоен и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Одна местная жительница рассказала передаче, что такие события на районе - нормальное явление.
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