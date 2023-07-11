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В Ильгюциемсе у магазина агрессивный мужчина жестоко избил человека

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Ильгюциемсе мужчина у магазина жестоко избил лежавшего на земле человека, сообщает передача Degpunktā.

На опубликованном в Facebook видео видно, как неизвестный мужчина решает конфликт, избивая лежащего на земле человека. После этого агрессор с высоко поднятой головой уходит, оставив пострадавшего беспомощно лежать за земле.

По словам местных жителей, виновник не скрывался. Он продолжил бродить по округе, как будто ничего не произошло. Он был спокоен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Одна местная жительница рассказала передаче, что такие события на районе - нормальное явление.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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