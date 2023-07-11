В Вецмилгрависе, Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе не будет горячей воды

Во вторник и в среду во время гидравлической проверки не будет горячей воды в Вецмилгрависе, Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе, сообщает агентство LETA.
Чтобы своевременно подготовиться к отопительному сезону, выявить возможные неисправности в теплосетях, которые могут привести к отсутствию горячей воды и отопления в зимний период, предприятие Rīgas siltums во вторник, 11 июля, проведет гидравлическую проверку безопасности теплосетей теплоцентрали "Вецмилгравис". В связи с этим у жителей Вецмилгрависа не будет горячей воды.
В свою очередь в среду, 12 июля, будет проведена проверка безопасности теплосетей теплоцентрали "Зиепниеккалнс", в результате чего горячей воды не будет у жителей Зиепниеккалнса и Торнякалнса.
Для безопасности жителей, чтобы горячая вода не попала в окружающую среду в случае повреждения теплосетей, перед гидравлической проверкой ее охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура воды упадет уже в вечером предыдущего дня.
Гидравлические проверки проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня. В местах обнаружения повреждения тепловых сетей возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждения.
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