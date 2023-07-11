2 ошибки при варке фасоли, которые допускают практически все

"Если мы замачиваем фасоль, они впитывают воду, в результате чего меняется их состав и в бобах вырабатывается много новых, ценных веществ", - говорит Рута. Она кладет предварительно замоченную фасоль в воду и варит ее до мягкости. Когда фасоль будет почти готова, посолите воду, варите еще 5 минут, слейте воду и оставьте остывать под крышкой. Таким образом, кожура фасоли не трескается при остывании. А соль в самом конце обеспечивает сладкий центр с соленой кожурой. Рута говорит, что при таком приготовлении крупная фасоль получается особенно вкусной.