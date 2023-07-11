2 ошибки при варке фасоли, которые допускают практически все

"Не знаем "правильно ли", но поделимся, как это делаем мы, поскольку у нас выходит", - говорят сестры Рута Бейроте и Санта Медке из хозяйства Zutiņi. Они поделились своими лайфхаками, пишет Receptes.lv.
Нужно ли замачивать фасоль перед варкой?
Опытные хозяйки объясняют, что есть целых четыре причины на то, чтобы замачивать фасоль перед варкой:
- она быстрее сварится;
- она будет вкуснее;
- поменяется структура;
- уменьшится количество лектина и других нежелательных веществ, которые вызывают плохую работу кишечника и плохое самочувствие.
"Если мы замачиваем фасоль, они впитывают воду, в результате чего меняется их состав и в бобах вырабатывается много новых, ценных веществ", - говорит Рута. Она кладет предварительно замоченную фасоль в воду и варит ее до мягкости. Когда фасоль будет почти готова, посолите воду, варите еще 5 минут, слейте воду и оставьте остывать под крышкой. Таким образом, кожура фасоли не трескается при остывании. А соль в самом конце обеспечивает сладкий центр с соленой кожурой. Рута говорит, что при таком приготовлении крупная фасоль получается особенно вкусной.
Любимый способ приготовления фасоли у Санты несколько иной: замоченную фасоль доводят до кипения, по готовности добавляют в воду соль и снимают с огня, чтобы фасоль остыла.
Только когда фасоль остынет, слейте воду. Санта объясняет, что приготовленная таким образом фасоль будет иметь более мягкую кожуру, поэтому этот способ особенно хорош для темной фасоли.
Так, фасоль будет иметь более кремовую текстуру и будет прекрасно сочетаться в салатах.
Две самые частые ошибки при варке фасоли:
- добавление соли в самом начале варки - так она медленнее приготовится;
- оставить фасоль стоять без крышки после того, как вода слита. В этом случае кожура треснет и свертится. Это будет особенно хлопотно, если фасоль предназначена для салатов или употребления в пищу в сухом виде, так как она потеряет свой красивый внешний вид и форму.
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