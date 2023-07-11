Летом 2022 года от жары в Европе умерли более 61 тысячи человек

Ученые проанализировали еженедельные данные Евростата о смертности от всех причин с разбивкой по полу и возрасту за период с 30 мая по 4 сентября.

Всего, по подсчетам авторов исследования, за этот период в результате рекордной жары в Европе умерли 61 672 человека.

При этом обычный показатель смертности от жары для этого периода в европейских странах составлял 36 тысяч человек.

В абсолютных значениях больше всего от жары людей погибло в Италии - 18 тысяч человек, за ней следует Испания с 11 300 смертями, на третьем месте Германия (8173 смерти), на четвертом - Франция (4807 смертей).