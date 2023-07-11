Видео ⟩ Столтенберг: Украину пригласят в НАТО после выполнения условий и с согласия членов

"Это беспрецедентная и абсурдная вещь, ведь не определено ни приглашение, ни время вступления Украины. И в то же время добавляются расплывчатые формулировки об "условиях" даже для приглашения Украины. Похоже, что нет подготовки ни к приглашению Украины в НАТО, ни к тому, чтобы сделать ее членом альянса", - написал Зеленский в социальной сети Twitter.

Во время пресс-конференции на вопрос о том, как он реагирует на критику Зеленского, генсек НАТО сказал, что Украине направлен "сильный и позитивный сигнал".

"То, о чем договорились сегодня союзники, - это сильное, единое и позитивное послание Украине не только о поддержке, но и о пути к членству", - сказал Столтенберг.

В ответ на вопрос о том, как он реагирует на слова президента Украины по поводу "абсурдной вещи" без установления сроков вступления, Столтенберг повторил, что НАТО согласовала значительный пакет поддержки для Киева и обозначил план пути к членству.

Столтенберг сказал, что это предлагаемый "практический путь движения Украины в сторону НАТО", и текст коммюнике содержит приглашение.

"От НАТО никогда не поступало более сильного сигнала, как с точки зрения политического сообщения о членстве, так и с точки зрения конкретной военной, практической поддержки союзников", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.