Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда об этом договорятся страны альянса и страна выполнит поставленные ей условия, заявил во вторник, 11 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вильнюсе.
Видео ⟩ Столтенберг: Украину пригласят в НАТО после выполнения условий и с согласия членов
"Мы ясно сказали, что сделаем приглашение Украине вступить в НАТО, когда страны альянса договорятся и условия будут выполнены", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи лидеров НАТО.
Альянс также согласился освободить Украину от плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг подчеркнул, что это сократит путь Украины в НАТО "с двух шагов до одного шага".
Лидеры НАТО также приняли решение о создании совета Украина - НАТО и утвердили долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.
Видео: Йенс Столтенберг о принятых решениях после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
"Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Во-первых, это новая многолетняя программа помощи, чтобы помочь Украине перейти от советской эпохи к стандартам НАТО. Во-вторых, это создание совета Украина-НАТО, форума для консультаций и принятия решений, где мы встречаемся на равных, в-третьих, мы закрепили, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.
Перспектива членства Украины в Североатлантическом союзе была главной темой обсуждения на саммите НАТО. До сих пор Киев призывал своих партнеров взять на себя обязательства по членству страны после завершения войны, между тем, Запад утверждал, что альянсу теперь следует сосредоточиться на практической поддержке.
"Это беспрецедентная и абсурдная вещь, ведь не определено ни приглашение, ни время вступления Украины. И в то же время добавляются расплывчатые формулировки об "условиях" даже для приглашения Украины. Похоже, что нет подготовки ни к приглашению Украины в НАТО, ни к тому, чтобы сделать ее членом альянса", - написал Зеленский в социальной сети Twitter.
Во время пресс-конференции на вопрос о том, как он реагирует на критику Зеленского, генсек НАТО сказал, что Украине направлен "сильный и позитивный сигнал".
"То, о чем договорились сегодня союзники, - это сильное, единое и позитивное послание Украине не только о поддержке, но и о пути к членству", - сказал Столтенберг.
В ответ на вопрос о том, как он реагирует на слова президента Украины по поводу "абсурдной вещи" без установления сроков вступления, Столтенберг повторил, что НАТО согласовала значительный пакет поддержки для Киева и обозначил план пути к членству.
Столтенберг сказал, что это предлагаемый "практический путь движения Украины в сторону НАТО", и текст коммюнике содержит приглашение.
"От НАТО никогда не поступало более сильного сигнала, как с точки зрения политического сообщения о членстве, так и с точки зрения конкретной военной, практической поддержки союзников", - отметил генеральный секретарь НАТО.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.
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