В Дубулты, Асари и Каугури снова можно купаться

Инспекция здравоохранения отменила запрет на купание на пляжах Дубулты, Асари и Каугури, сообщили агентству LЕТА в инспекции.
Микробиологические показатели воды на этих пляжах соответствуют норме. Инспекция взяла повторные пробы воды для лабораторных исследований в Дубулты, Асари и Каугури после того, как в начале июля здесь был обнаружен высокий уровень микробиологического загрязнения.
В то же время Инспекция здравоохранения по-прежнему не рекомендует купаться в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи до получения новых результатов лабораторных исследований.
Также вновь соответствует показателям качества вода в Айнажи Лимбажского края, на пляже острове Паста в Елгаве и озере Шуню в Даугавпилсе. Запреты и ограничения на этих пляжах отменены.
На пляже Колки Талсинского края и в Салацгриве Лимбажского края сохраняется рекомендация не купаться до получения результатов последних лабораторных исследований воды.
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