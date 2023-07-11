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В Дубулты, Асари и Каугури снова можно купаться

rus.tvnet.lv/LETA
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Мужчина на пляже в Майори
Мужчина на пляже в Майори Фото: Evija Trifanova/LETA

Инспекция здравоохранения отменила запрет на купание на пляжах Дубулты, Асари и Каугури, сообщили агентству LЕТА в инспекции.

Микробиологические показатели воды на этих пляжах соответствуют норме. Инспекция взяла повторные пробы воды для лабораторных исследований в Дубулты, Асари и Каугури после того, как в начале июля здесь был обнаружен высокий уровень микробиологического загрязнения.

В то же время Инспекция здравоохранения по-прежнему не рекомендует купаться в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи до получения новых результатов лабораторных исследований.

Также вновь соответствует показателям качества вода в Айнажи Лимбажского края, на пляже острове Паста в Елгаве и озере Шуню в Даугавпилсе. Запреты и ограничения на этих пляжах отменены.

На пляже Колки Талсинского края и в Салацгриве Лимбажского края сохраняется рекомендация не купаться до получения результатов последних лабораторных исследований воды.

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