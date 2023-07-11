В оккупированном Бердянске снаряд ВСУ попал в гостиницу с командирами армии РФ

Здание гостиницы "Дюна" фактически сровняли с землей, сейчас началась уборка завалов, сообщили в администрации. На место выезжают машины скорой помощи.

При этом городская военная администрация призывает дождаться соответствующего заявления от Генштаба ВСУ.

Тем временем российские СМИ сообщают, что в Бердянске погиб заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков. По информации изданий, он погиб при попадании ракеты в командный пункт резерва 58-й армии.

Источники сообщают, что командный пункт был уничтожен крылатой ракетой Storm Shadow, выпущенной украинской армией.

Газета The Moscow Times сообщает, что Цоков участвовал в боевых действиях против Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года и что он несет ответственность за ракетные обстрелы украинских городов.

Пока точно неизвестно, идет ли речь об одном и том же ударе.