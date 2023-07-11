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Аналог Storm Shadow: Франция передаст Украине ракеты большой дальности

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе Фото: PETRAS MALUKAS/AFP

Франция приняла решение передать Украине ракеты большой дальности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Ракеты Scalp, которые планируется передать Украине, являются аналогом британских ракет Storm Shadow, сообщает BBC.

Великобритания пообещала поставить эти ракеты Украине еще весной.

Storm Shadow - это крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией, которая может быть запущена только с воздуха.

Французские ракеты Scalp же можно запускать также с кораблей и подводных лодок.

По результатам первого дня работы саммита в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что Укриану пригласят стать членом НАТО, когда страны альянса согласуют условия.

На пресс-конференции Столтенберг повторил озвученный перед саммитом пакет, который состоит из трех элементов: совместимость вооруженных сил Украины со стандартами НАТО, Совет Украина-НАТО и неприменение к Украине требований по членству.

Журналисты задали вопросы по поводу сегодняшней критики Зеленского о том, что формулировка не устанавливает крайний срок вступления Украины в НАТО. Столтенберг продолжил защищать решение альянса. "От НАТО никогда не было более сильного послания", - подчеркивает он. Он указал, что эти вопросы всегда основываются на выполнении условий, а не сроков.

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