Аналог Storm Shadow: Франция передаст Украине ракеты большой дальности

Франция приняла решение передать Украине ракеты большой дальности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Ракеты Scalp, которые планируется передать Украине, являются аналогом британских ракет Storm Shadow, сообщает BBC.
Великобритания пообещала поставить эти ракеты Украине еще весной.
Storm Shadow - это крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией, которая может быть запущена только с воздуха.
Французские ракеты Scalp же можно запускать также с кораблей и подводных лодок.
По результатам первого дня работы саммита в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что Укриану пригласят стать членом НАТО, когда страны альянса согласуют условия.
На пресс-конференции Столтенберг повторил озвученный перед саммитом пакет, который состоит из трех элементов: совместимость вооруженных сил Украины со стандартами НАТО, Совет Украина-НАТО и неприменение к Украине требований по членству.
Журналисты задали вопросы по поводу сегодняшней критики Зеленского о том, что формулировка не устанавливает крайний срок вступления Украины в НАТО. Столтенберг продолжил защищать решение альянса. "От НАТО никогда не было более сильного послания", - подчеркивает он. Он указал, что эти вопросы всегда основываются на выполнении условий, а не сроков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!