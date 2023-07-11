Столтенберг: саммит НАТО стал историческим, еще даже не начавшись

"Первое и самое важное известие заключается в том, что этот саммит стал историческим еще до того, как он начался, поскольку теперь у нас есть членство Швеции. Швеция станет полноправным членом альянса, что выгодно Швеции, Турции, НАТО и всему Балтийскому региону", - заявил Столтенберг перед началом саммита во вторник, 11 июля.