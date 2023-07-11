Столтенберг: саммит НАТО стал историческим, еще даже не начавшись

Саммит НАТО в Вильнюсе стал историческим еще не начавшись, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, говоря о договоренности с Турцией по ратификации вступления Швеции в НАТО.
"Первое и самое важное известие заключается в том, что этот саммит стал историческим еще до того, как он начался, поскольку теперь у нас есть членство Швеции. Швеция станет полноправным членом альянса, что выгодно Швеции, Турции, НАТО и всему Балтийскому региону", - заявил Столтенберг перед началом саммита во вторник, 11 июля.
По его словам, после того, как Финляндия и Швеция станут членами НАТО, альянсу станет намного легче защищать регион Балтийского моря.
"Это историческое решение, исторический момент и исторический саммит", - добавил глава НАТО.
Генеральный секретарь НАТО сообщил в понедельник, что в Вильнюсе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом достигнута договоренность о ратификации членства Швеции в НАТО.
Столтенберг объявил о достигнутой договоренности после нескольких часов переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
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