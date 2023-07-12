Ринкевич: Латвия сделает все возможное, чтобы добиться максимальной поддержки Украины

Он напомнил, что были случаи, когда договоренность о поставках вооружения Украине сначала казалась невозможной, но в результате настойчивой и упорной работы принимались решения в ее пользу.

Возможно, это потребует времени и даже публичных скандалов, но Латвия сделает все возможное, чтобы добиться максимальной поддержки Украины, сказал Ринкевич. "Не получилось сегодня, будем работать над тем, чтобы получилось как можно скорее", - пообещал президент.

Он отметил, что "не очень четкая договоренность саммита НАТО о том, что Украина станет членом альянса в какой-то момент, когда позволят обстоятельства", дает России некоторую надежду на ослабление Украины, поэтому теперь задачей Латвии будет еще более активная борьба за поставки оружия и боеприпасов, что не так просто, как было вначале.

Как сообщалось, приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда об этом договорятся страны альянса и страна выполнит поставленные ей условия. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вильнюсе.

"Мы ясно сказали, что сделаем приглашение Украине вступить в НАТО, когда страны альянса договорятся и условия будут выполнены", - сказал Столтенберг.

Альянс также согласился освободить Украину от плана действий по членству. Столтенберг подчеркнул, что это сократит путь Украины в НАТО "с двух шагов до одного шага".