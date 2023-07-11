Фото ⟩ Зеленский в Вильнюсе: "Здесь мы видим европейский прогресс"

"И украинский флаг, хоть и изрешеченный пулями, но живой и свободный, он означает, что свободным будет флаг каждой страны Европы", - сказал он.

"Этот флаг из Бахмута означает, что литовцам никогда не придется воевать с российскими войсками, ни у телебашни в Вильнюсе, ни где-либо еще в вашей столице или стране. Литва всегда будет принадлежать только вам", - добавил Зеленский.

"И именно в руинах Бахмута останутся хищнические амбиции России, и уничтожена будет не Украина, не кто-то другой, а Россия и ее захватчики", - сказал президент.

Он отметил, что приехал на саммит НАТО в Вильнюс с верой в "партнеров и сильное НАТО" - такой Альянс, который "не колеблется, не теряет времени и не оглядывается на агрессоров".

"Я хотел бы, чтобы эта вера стала убежденностью относительно решений, которых мы все заслуживаем, которых каждый из нас ждет. Не слишком ли это большое желание? НАТО предоставит Украине безопасность, а Украина сделает НАТО сильнее", - сказал Зеленский.

В преддверии своего визита в Киев он подверг критике нерешительность Североатлантического Альянса, не давшего Украине четкого сигнала о будущем членстве.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено после того, как страны Альянса согласуют условия. Эта формулировка была одобрена всеми членами блока.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.