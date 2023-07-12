Знаменитому латвийскому актеру Даугавиньшу грозит семь лет тюрьмы

Звезда фильма "Фонд криминального превосходства" (Kriminālās ekselences fonds, 2018) Андрис Даугавиньш в интервью журналу Ieva рассказал, что против него возбуждено уголовное дело.
Как пояснил журналу Даугавиньш, он в свое время был назначен администратором неплатежеспособности компании Zeus и руководил ею с декабря 2012 года по июнь 2019 года, когда она была упразднена по заявлению Службы контроля неплатежеспособности.
"Процесс был сложным, поскольку включал в себя несколько уголовных дел в отношении причастных руководителей, один из которых получил реальный тюремный срок, и гражданское разбирательство, в котором мне пришлось участвовать в качестве администратора.
Я понял, что своими силами не справлюсь, и с согласия кредиторов привлек специалистов по судебным процессам, условия оплаты труда которых также устанавливались кредиторами", - поясняет Даугавиньш.
По словам Даугавиньша, "в результате нашей работы были отклонены требования многих кредиторов, выиграны судебные процессы и фактически остался один кредитор, самый крупный - Rīgas nami, который в данном случае получает как минимум в пять раз больше, чем получил бы вначале, кроме того, требования Службы государственных доходов и Службы контроля неплатежеспособности были удовлетворены на сто процентов".
Он продолжил: "Моя работа их устраивала до конца 2018 года, пока Rīgas nami не подали на меня жалобу, которая впоследствии была удовлетворена, а Служба контроля неплатежеспособности завершила годовую проверку, констатировав то же самое... Решения на пятьдесят страниц.
Я был отстранен от должности, против меня было возбуждено уголовное дело, а также в 2020 году был подан гражданский иск".
Даугавиньш также заявил, что от него требуют назад всю полученную зарплату и выплаченное юристам.
Отвечая на вопрос, что он нарушил и что ему за это грозит, Даугавиньш сказал: "Не обеспечил эффективный ход процесса, работал против интересов кредиторов, не согласовывал расходы. Получается, что мне все это нужно было делать самому, никого не привлекая. (...) По санкциям уголовного процесса, насколько помню, - семь лет. Глупо так говорить, но, если честно, мне абсолютно все равно, чем это закончится".
Полное интервью читайте в журнале Ieva от 12 июля!
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