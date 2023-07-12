Знаменитому латвийскому актеру Даугавиньшу грозит семь лет тюрьмы

Как пояснил журналу Даугавиньш, он в свое время был назначен администратором неплатежеспособности компании Zeus и руководил ею с декабря 2012 года по июнь 2019 года, когда она была упразднена по заявлению Службы контроля неплатежеспособности.

"Процесс был сложным, поскольку включал в себя несколько уголовных дел в отношении причастных руководителей, один из которых получил реальный тюремный срок, и гражданское разбирательство, в котором мне пришлось участвовать в качестве администратора.

Я понял, что своими силами не справлюсь, и с согласия кредиторов привлек специалистов по судебным процессам, условия оплаты труда которых также устанавливались кредиторами", - поясняет Даугавиньш.

По словам Даугавиньша, "в результате нашей работы были отклонены требования многих кредиторов, выиграны судебные процессы и фактически остался один кредитор, самый крупный - Rīgas nami, который в данном случае получает как минимум в пять раз больше, чем получил бы вначале, кроме того, требования Службы государственных доходов и Службы контроля неплатежеспособности были удовлетворены на сто процентов".