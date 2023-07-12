Сфера экспорта российской нефти столкнулась с неожиданными проблемами

У российской нефтяной компании Eastern Express неожиданно возникли проблемы - Индия и Китай значительно снизили объемы импорта российской нефти.
В июле главные покупатели российской нефти в Азии резко снизили объем импорта нефти, в результате чего общий объем экспорта нефти в России упал до самого низкого за последние полгода показателей. За неделю с 3 по 9 июля танкеры из российских поров вывозили 2,86 миллиона баррелей нефти в день, подсчитало агентство Bloomberg.
По сравнению с неделей ранее, объем экспорта снизился на один миллион баррелей или 27% в сутки, и сейчас достигнут самый низкий показатель в этом году, если не считать кратковременного нарушения поставок нефти в конце июня, когда на несколько дней был закрыт Приморский порт в Балтийском море. Средний показатель за четыре недели упал до 3,21 миллиона баррелей нефти в лень, что является самым низким показателем с конца января.
Снизился экспорт и на азиатском рынке. Туда поток грузов снизился до 2,93 миллиона баррелей в день, несмотря на то, что в мае этот показатель составлял 3,5 миллиона баррелей в сутки. Поставки в Китай упали до самого низкого уровня с декабря прошлого года (1,08 миллиона баррелей в сутки), а в Индию - до 1,22 миллиона баррелей, что является самым низким показателем в 2023 году.
Экспорт российской нефти в Турцию и Болгарию сохранился на стабильном уровне - соответственно, 177 и 104 тысячи баррелей нефти в сутки. Еще 630 баррелей перевозили суда, скрывавшие свои пункты назначения.
Власти России еще в феврале сообщили о снижении добычи нефти, чтобы поднять цена на нефть Urals, за которую тогда со скидкой платили до 30 долларов за баррель. Это не оказало никакого вляния на объемы экспорта, и в конце апреля Россия экспортировала наибольший с начала войны объем нефти - 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки.
Однако теперь экспорт в страны Азии значительно сократился. Китайские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от российской нефти, отдавая предпочтение иранской, которая стоит дешевле.
Индии также стало выгоднее приобретать нефть у других стран. Несмотря на то, что цель правительства России была достигнута и российская нефть действительно подорожала, влияние на доходы в бюджет это не оказало.
В первом полугодии налоговые доходы от экспорта нефти упали на 47%, а общие налоговые поступления в российский бюджет снизились на 12%.
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