Сфера экспорта российской нефти столкнулась с неожиданными проблемами

В июле главные покупатели российской нефти в Азии резко снизили объем импорта нефти, в результате чего общий объем экспорта нефти в России упал до самого низкого за последние полгода показателей. За неделю с 3 по 9 июля танкеры из российских поров вывозили 2,86 миллиона баррелей нефти в день, подсчитало агентство Bloomberg.

По сравнению с неделей ранее, объем экспорта снизился на один миллион баррелей или 27% в сутки, и сейчас достигнут самый низкий показатель в этом году, если не считать кратковременного нарушения поставок нефти в конце июня, когда на несколько дней был закрыт Приморский порт в Балтийском море. Средний показатель за четыре недели упал до 3,21 миллиона баррелей нефти в лень, что является самым низким показателем с конца января.