Гражданин Латвии оштрафован на 15 000 евро за оказание помощи России

3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, по которому лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 года по ноябрь 2022-го оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.

Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.