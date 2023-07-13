Positivus-2023: Самый дорогой артист приедет в Ригу с командой из 53 человек

14 и 15 июля на Луцавсале пройдет фестиваль Positivus. Его организатор Гиртс Майорс в интервью программе 900 sekundes ("900 секунд") рассказал, как идет подготовка.
Майорс, который занимается организацией фестиваля Positivus уже пятнадцать лет, говорит, что многое уже наработано. "Самым сложным был прошлый год, когда мы впервые проводили фестиваль в Риге, поэтому мы ощущаем, что в этом году многое стало проще", - сказал он.
В этом году главным артистом фестиваля станет британский музыкант Сэм Смит, который приедет в Ригу с командой из 53 человек. "Это означает больше расходов, но также и более яркое шоу", - говорит Гиртс Майорс.
На вопрос, есть ли какие-то особые требования у артистов в этом году, он отвечает: "Чем выше статус артиста, тем больше требований. Люди же не знают, но часто сами звезды оплачивают эти дополнительные услуги. [...] На сегодняшний день больше рэперов. У них такие специфические напитки!
Я знаю, что одному нужны "сникерсы"...
Но это все входит в часть".
Также в интервью Майорс отметил, что бюджет фестиваля составляет 2 миллиона евро. Бюджетный гонорар артистов - от 1,2 до 1,3 миллиона евро. Гонорар Сэма Смита - около одного миллиона евро.
Организатор фестиваля прогнозирует, что в этом году ожидается рекордное количество посетителей, приближающееся к 30 тысячам. 1/3 посетителей фестиваля - иностранцы, в основном литовцы и эстонцы.
В этом году на фестивале выступят Сэм Смит (Sam Smith), Metro Boomin, alt-J, EARTHGANG, J.I.D, Томми Кэш (Tommy Cash), Little Big, Gustavo, Emotional Oranges, Sleafor Mods, Anna B Savage, Амината, HUNN, ZEĻĢIS, Fiņķis, Bel Tempo, Патриша (Patrisha), Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Vultura, Микс Галвановскис, MARKO & HOTTE, I MEAN LOVE, Grēta, Martas Asinis, Vēstnieks, Элиза Лездиня, MC Apšaude, Banda Banda, Wiesulis, Perestroika, Laika Suns и другие.
Видео: Гиртс Майорс о Positivus
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