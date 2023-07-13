Positivus-2023: Самый дорогой артист приедет в Ригу с командой из 53 человек

Майорс, который занимается организацией фестиваля Positivus уже пятнадцать лет, говорит, что многое уже наработано. "Самым сложным был прошлый год, когда мы впервые проводили фестиваль в Риге, поэтому мы ощущаем, что в этом году многое стало проще", - сказал он.

В этом году главным артистом фестиваля станет британский музыкант Сэм Смит, который приедет в Ригу с командой из 53 человек. "Это означает больше расходов, но также и более яркое шоу", - говорит Гиртс Майорс.

На вопрос, есть ли какие-то особые требования у артистов в этом году, он отвечает: "Чем выше статус артиста, тем больше требований. Люди же не знают, но часто сами звезды оплачивают эти дополнительные услуги. [...] На сегодняшний день больше рэперов. У них такие специфические напитки!

Я знаю, что одному нужны "сникерсы"...

Но это все входит в часть".