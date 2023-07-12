Смерть младенца в Тукумсе: полиция возбудила уголовное дело

Ранее RUS TVNET писал, что жительница Тукумcа сообщила в редакцию о трагедии: 3 июля в семье в Тукумcе погибла месячная девочка. Особую тревогу в связи со случившимся вызывает тот факт, что в этой же семье три года назад умер младенец, которому было всего несколько месяцев. Глотая слезы, звонившая призналась: после случая с Юстине она поняла, что не должна молчать, ведь чужих детей не бывает. Вот почему мы отправились в Тукумс, чтобы попытаться узнать больше.