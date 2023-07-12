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Смерть младенца в Тукумсе: полиция возбудила уголовное дело

rus.tvnet.lv
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Упавшая "соска"
Упавшая "соска" Фото: Shutterstock

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту смерти младенца в Тукумсе, сообщает Земгальское региональное управление Государственной полиции.

В понедельник, 3 июля, в Тукумсе был констатирован случай смерти младенца, поэтому полиция возбудила уголовное дело.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой пока не получены.

Полиция ведет активное досудебное расследование, но в интересах следствия не дает дополнительных комментариев.

Ранее RUS TVNET писал, что жительница Тукумcа сообщила в редакцию о трагедии: 3 июля в семье в Тукумcе погибла месячная девочка. Особую тревогу в связи со случившимся вызывает тот факт, что в этой же семье три года назад умер младенец, которому было всего несколько месяцев. Глотая слезы, звонившая призналась: после случая с Юстине она поняла, что не должна молчать, ведь чужих детей не бывает. Вот почему мы отправились в Тукумс, чтобы попытаться узнать больше.

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