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Омбудсмен: школа не может возлагать на родителей дополнительные обязанности

rus.tvnet.lv/LETA
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Учебники. Иллюстративное фото
Учебники. Иллюстративное фото Фото: AJSTUDIO PHOTOGRAPHY/Shutterstock

Совет учебного заведения имеет право решать, какие индивидуальные средства обучения должны обеспечивать родители, но не может возлагать на родителей обязанности, не предусмотренные законом, заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

Совет образовательного учреждения - это коллегиальный орган детского сада или школы, в который входят представители школьников, родители, а также педагоги или другие работники учреждения, пояснил Янсонс. Деятельность совета и ответственность его членов определяются нормативным актом, издаваемым советом, согласованным с руководителем образовательного учреждения.

Совет вносит предложения по развитию конкретного образовательного учреждения, например, по организации работы, распределению бюджета, реализации образовательных программ, а также участвует в обсуждении образовательного процесса и его результатов, следуя предложениям педагогов, учащихся и родителей. Каждый родитель имеет право обратиться в школьный совет с предложениями.

Янсонс указал, что совет образовательного учреждения вправе решать, какие индивидуальные учебные средства должны предоставлять родители,

а какие школа, какая одежда является праздничной, какие праздники необходимо посещать в праздничной одежде, с какого числа требуется сменная обувь и тому подобное. Совет также может принять решение о введении школьной формы в образовательном учреждении.

С другой стороны, если решение принимается в отношении каких-либо иных, кроме индивидуальных, учебных средств, совет выходит за рамки своей компетенции, и это незаконно, подчеркнул омбудсмен.

Например, совет не может принимать решение о вкладе родителей в покупку учебных материалов, которые должен предоставлять учредитель учебного заведения, а также о сборе денег на благоустройство школы или ремонт помещения.

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