Омбудсмен: школа не может возлагать на родителей дополнительные обязанности

Совет образовательного учреждения - это коллегиальный орган детского сада или школы, в который входят представители школьников, родители, а также педагоги или другие работники учреждения, пояснил Янсонс. Деятельность совета и ответственность его членов определяются нормативным актом, издаваемым советом, согласованным с руководителем образовательного учреждения.

Совет вносит предложения по развитию конкретного образовательного учреждения, например, по организации работы, распределению бюджета, реализации образовательных программ, а также участвует в обсуждении образовательного процесса и его результатов, следуя предложениям педагогов, учащихся и родителей. Каждый родитель имеет право обратиться в школьный совет с предложениями.

Янсонс указал, что совет образовательного учреждения вправе решать, какие индивидуальные учебные средства должны предоставлять родители,

а какие школа, какая одежда является праздничной, какие праздники необходимо посещать в праздничной одежде, с какого числа требуется сменная обувь и тому подобное. Совет также может принять решение о введении школьной формы в образовательном учреждении.

С другой стороны, если решение принимается в отношении каких-либо иных, кроме индивидуальных, учебных средств, совет выходит за рамки своей компетенции, и это незаконно, подчеркнул омбудсмен.

Например, совет не может принимать решение о вкладе родителей в покупку учебных материалов, которые должен предоставлять учредитель учебного заведения, а также о сборе денег на благоустройство школы или ремонт помещения.