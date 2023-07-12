"Психанул": Пригожин объяснил почему он устроил мятеж

Опрошенные изданием "Проект" люди говорили, что "списали" устроенный Пригожиным мятеж на его импульсивный характер.

По словам источника из близкого окружения Пригожина, своим подчиненным он объяснил свой бунт словом: "Психанул".

Сообщается, что Маргарита Симоньян, главный редактор кремлевского рупора Russia Today, через несколько дней после восстания высказала аналогичную версию, заявив, что он мог "просто психануть".

Ранее, 26 июня, Евгений Пригожин в Telegram опубликовал 11-минутную аудиозапись, изложив свою версию мятежа в России.

Пригожин утверждал, что его целью не было свержение российского руководства.

"Целью марша было избежать уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности чиновников, допустивших огромное количество ошибок своими непрофессиональными действиями", - сказал тогда Пригожин.

Напомним, в субботу, 24 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, что стало кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны.

Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - "вагнеровцы" заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.