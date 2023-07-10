Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" после мятежа

Однако бунт закончился так же быстро, как и начался — уже вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин объявил, что его наемники возвращаются в свои лагеря, а Кремль, сначала грозивший карой за предательство, пошел с вагнеровцами на сделку.

Параметры этой сделки позже озвучил Дмитрий Песков: Пригожин «уйдет» в Беларусь, уголовное дело о мятеже закроют, судить его участников не будут из уважения к их военным заслугам (то есть участию во вторжении в Украину), а с частью из них — теми, кто не участвовал в бунте — Минобороны России подпишет контракты.

Где сейчас Пригожин?

Еще 27 июня Лукашенко говорил, что основатель ЧВК «Вагнер» прибыл в Беларусь, однако 6 июля — почти через две недели после бунта — белорусский президент заявил, что Пригожина в стране нет.

«Насколько я информирован, бойцы [ЧВК „Вагнер“] находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — сказал он.

Как писала газета New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне, большую часть времени после мятежа Пригожин находился в России, перемещаясь между Москвой и Санкт-Петербургом. Более того, неясно, прилетал ли он вообще в Беларусь, отмечало издание. По словам собеседника газеты, чтобы скрыть свое настоящее местонахождение, Пригожин мог использовать двойников.