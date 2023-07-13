"Длинная рука" Киева. ВСУ получают все более дальнее оружие, дойдет ли дело до ракет ATACMS?

При этом баллистические ракеты ATACMS формально относятся к классу оперативно-тактических ракет — вместе с GMLRS, российскими «Точкой У» и «Искандером», либо украинской «Ольхой». Дальность баллистических ракет малой дальности, следующих после оперативно-тактических, начинается от 500 километров.

Хотя ATACMS и относятся к одному классу с известными по войне в Украине GMLRS, некоторые из них могут поражать цели на удалении до 300 километров, то есть более чем на 200 км дальше.

Сравнивать ATACMS с GMLRS вполне уместно — они запускаются из одних и тех же пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, только вместо пускового контейнера с шестью небольшими ракетами используется контейнер с одной большой.

Оперативно-тактические ракеты изначально создавались для того, чтобы поражать цели в рамках фронтовой операции, например, штабы, узлы связи, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы, мосты.

Однако дальность ATACMS в 300 километров могла бы позволить ВСУ, если бы они получили такие ракеты, поражать цели, которые повлияли бы на ход всей войны.

Контекст Фото: BBC

Линия Фото: BBC

Семейство ракет

ATACMS разрабатывались с конца 1970-х годов, а поступать в американскую армию начали в конце следующего десятилетия. Их боевой дебют состоялся во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где они показали себя как очень эффективное оружие.