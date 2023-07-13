Обвиняемый в изнасиловании и убийстве пенсионерки приговорен к пожизненному заключению

В обвинительном заключении указано, что обвиняемый, который был сиделкой пожилой женщины, совершил преступления в ночь на 12 июня 2017 года, пробравшись через открытое кухонное окно в квартиру 84-летней женщины в Риге, на улице Яунрозес.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обвиняемый является опасным для общества лицом с высоким риском рецидивизма, не пригодным для жизни в обществе с точки зрения общественной безопасности. Суд констатировал, что подсудимый, уже отбывавший наказание за убийство, вновь совершил убийство при трех отягчающих обстоятельствах, поведение подсудимого по отношению к погибшему отличалось особой жестокостью, а преступление было направлено против 84-летней женщины, которой он предоставлял социальную помощь.

Суд в своем решении указывает, что не имеет оснований оспаривать выводы Рижского окружного суда в части о принятом решении о конфискации имущества. Суд дал оценку обстоятельствам совершения уголовного правонарушения, признав, что способ совершения уголовного правонарушения можно оценить как особо жестокий, а один из мотивов убийства потерпевшего подсудимым был связан с корыстолюбием.

Дело находится в статусе закрытого.