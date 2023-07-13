Депутат: на саммите НАТО были приняты положительные для Латвии решения

По его мнению, положительно то, что новые оборонные планы НАТО предусматривают защиту территорий "с первого сантиметра", а также тот факт, что растет присутствие в регионе союзников по НАТО, в частности, Канада и Италия озвучили конкретные планы по увеличению количества солдат в Латвии.

Решения саммита по Украине у многих вызвали разочарование, но чего-то другого и ожидать особо было нельзя, считает Раев. Он признает, что Украина может скептически относиться к различным гарантиям безопасности, поскольку они были даны и ранее, но не защитили от российского вторжения.

Говоря о плане США передать Украине кассетные боеприпасы, Раев заявил, что они не являются чем-то новым в этой войне, так как такие боеприпасы уже есть в распоряжении России и Украины, а также использовались ранее.

Раев отметил, что во время саммита НАТО активизировали боевые действия как украинцы, так и россияне. Он думает, что в ближайшем будущем волна военной активности схлынет.