Суд Москвы заочно арестовал российского политика Владимира Милова

Дело против Милова по статье о "фейках" возбудили летом 2022 года, однако в мае 2023 года обвинение переквалифицировали на более жесткую часть статьи - о распространении "фейков" об армии по мотивам политической ненависти, - предусматривающую до десяти лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик "Преступления Путина" на канале "Навальный Live".

Владимир Милов уехал из России весной 2021 года, опасаясь возможного ареста после митингов в поддержку Алексея Навального.

По версии следствия, Милов может находиться в Литве. Защита политика выступала против ареста, мотивируя это тем, что следствие не подтвердило, что Милов осведомлен об уголовном деле против него. Из-за этого нельзя утверждать, что он скрылся, утверждает адвокат.

Напомним, Владимир Милов был председателем партии "Демократический выбор" и соратником Бориса Немцова. С мая по октябрь 2002 года он занимал должность заместителя министра энергетики России. С 2017 года вел еженедельную рубрику об экономике "Где деньги?" на канале "Навальный Live". В мае 2022 года Минюст РФ внес Милова в реестр "иностранных агентов". В июне он был объявлен в розыск.