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Гражданство Латвии получили еще 46 жителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг Латвии в Риге
Флаг Латвии в Риге Фото: LETA

Правительство в четверг, 13 июля, постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 46 жителям Латвии.

Среди претендентов на гражданство 76% являются русскими, 9% - украинцами, 7% - белорусами, есть также поляк, узбек и армянин. 40% претендентов имеют высшее образование, 40% - среднее, 20% - основное образование.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в котором будет содержаться информация о предоставлении гражданства и о возможностях оформления нового паспорта гражданина Латвии.

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