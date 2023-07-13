Гражданство Латвии получили еще 46 жителей

Среди претендентов на гражданство 76% являются русскими, 9% - украинцами, 7% - белорусами, есть также поляк, узбек и армянин. 40% претендентов имеют высшее образование, 40% - среднее, 20% - основное образование.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в котором будет содержаться информация о предоставлении гражданства и о возможностях оформления нового паспорта гражданина Латвии.