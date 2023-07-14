Трезубец вместо герба СССР. Украина начинает декоммунизацию монумента "Родина-мать" в Киеве

Результаты опроса показали, что более 85% опрошенных — за то, чтобы на щите появился трезубец.

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

«Стальное сердце»

При этом некоторые социологи заявили, что голосование на платформе « Дiя » нельзя считать репрезентативными, потому что структура ее пользователей не отражает полную структуру украинского общества. Министр культуры Украины Александр Ткаченко писал, что в опросе приняли участие около 780 тыс. человек.

Монумент «Родина-мать» Фото: Obozrevatel/Global Images Ukraine

В четверг решение о реконструкции монумента Ткаченко описал так: «Мы работаем с уникальной скульптурой-представительницей старшего поколения, которая принимает всем своим стальным сердцем новую реальность и вносит свой вклад в борьбу за нашу свободу и независимость».

Памятник «Родина-мать» — самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом — 102 метра.

Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

В середине апреля этого года Верховная Рада приняла закон, по которому в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы, в том числе официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).

Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.