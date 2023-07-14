Фото ⟩ Украина уничтожила С-400, самую современную ракетную систему в РФ

Сообщается, что многоцелевая РЛС 92Н2Е и зенитно-ракетная установка 5П85СМ2-01, входящие в состав комплекса С-400, уничтожены. Удачное попадание произвела система HIMARS.

В результате удара погиб весь экипаж комплекса С-400.

С-400 "Триумф" - самая современная система ПВО в российских войсках. Она поступила в распоряжение армии в 2007 году. С-400 состоит из нескольких компонентов: мобильного командного пункта, РЛС и пусковых ракетных установок.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (обозначение НАТО - SA-21 Growler) был произведен российским оружейным концерном "Алмаз-Антей".

Он предназначен для обеспечения защиты от ударов с воздуха, в том числе крылатых, тактических и оперативных баллистических ракет, а также ракет средней дальности в условиях радиопомех.

Эта система считается одной из самых передовых действующих зенитных систем в мире. Ее также можно использовать против наземных целей. Система С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Destroyed Russian S-400 air defence system 5P85SM2-01 TEL and S-400’s 92N2E 'Grave Stone' radar after Ukrainian HIMARS strike.



The crew was reportedly killed. pic.twitter.com/Cui8gG1cFE — Clash Report (@clashreport) July 10, 2023