Видео ⟩ На мельнице под Екабпилсом найдены человеческие кости

Вспоминая события того дня, владелец говорит, что сначала он нашел башмак, потом одну кость, потом другую. В кемпинге был немецкий полицейский, который подтвердил, что это человеческие кости.

Он сразу же сообщил о своей находке в полицию, но был удивлен неторопливыми действиями стражей порядка.

Местные жители подозревают, что найденные в мельнице кости принадлежат Валдису Каулиньшу, пропавшему без вести около 35 лет назад. Говорят, что он жил на мельнице, которая раньше была жилищем для рабочих.

Передача встретила Валентина, коллегу пропавшего без вести Валдиса. Он вспомнил, что в тот день его товарищ сказал несколько грубых слов человеку, который вышел из тюрьмы и больше Валдиса никто не видел.

"Государственная полиция изъяла найденные кости и передала их для проведения медицинского освидетельствования, в том числе для выяснения принадлежности этих костей. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов экспертизы", - сообщает Госполиция.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu