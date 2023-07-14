Фото ⟩ В аэропорту "Рига" открыта вертолетная площадка

Вертолетная площадка и связанные с ней новые процедуры полетов являются долгосрочными инвестициями в инфраструктуру аэропорта, которые обеспечат более качественные услуги в аэропорту "Рига", в том числе для нужд государства, гражданской обороны и медицины катастроф.