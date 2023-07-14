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Фото ⟩ В аэропорту "Рига" открыта вертолетная площадка

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Вертолетная площадка
Вертолетная площадка Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 14 июля, в аэропорту "Рига" открылась вертолетная площадка.

Вертолетная площадка и связанные с ней новые процедуры полетов являются долгосрочными инвестициями в инфраструктуру аэропорта, которые обеспечат более качественные услуги в аэропорту "Рига", в том числе для нужд государства, гражданской обороны и медицины катастроф.

Первый вертолет - вооруженных сил Латвии - встречали руководство аэропорта "Рига", министр сообщения и приглашенные гости из Latvijas Gaisa satiksmes, Национальных вооруженных сил, Службы скорой медицинской помощи и других учреждений.

Галерея: Вертолетная площадка в аэропорту Рига

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