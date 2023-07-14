Ринкевич: решения саммита НАТО в Вильнюсе очень хороши для безопасности Латвии

Обещание Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО, одобрение новых оборонных планов альянса - все это позитивно. Не менее важным является обязательство премьер-министра Канады Джастина Трюдо удвоить количество канадских солдат в Латвии и инвестировать средства.

"Что касается Украины, то было принято несколько положительных решений. Создан Совет Украина-НАТО, Украине обещана еще большая помощь. Никто не сомневается, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО, конечно, вопрос в том, когда это произойдет, если война закончится", - сказал Ринкевич.

По словам Ринкевиса, работа будет только продолжена. Возможно, на саммите было желание увидеть больше с точки зрения Украины, но это не последний саммит НАТО - когда заканчивается один, начинается подготовка к следующему.