Ринкевич: решения саммита НАТО в Вильнюсе очень хороши для безопасности Латвии

Решения саммита НАТО в Вильнюсе по безопасности и обороне Латвии можно оценить как очень положительные, заявил сегодня журналистам президент Эдгар Ринкевичс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Обещание Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО, одобрение новых оборонных планов альянса - все это позитивно. Не менее важным является обязательство премьер-министра Канады Джастина Трюдо удвоить количество канадских солдат в Латвии и инвестировать средства.
"Что касается Украины, то было принято несколько положительных решений. Создан Совет Украина-НАТО, Украине обещана еще большая помощь. Никто не сомневается, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО, конечно, вопрос в том, когда это произойдет, если война закончится", - сказал Ринкевич.
По словам Ринкевиса, работа будет только продолжена. Возможно, на саммите было желание увидеть больше с точки зрения Украины, но это не последний саммит НАТО - когда заканчивается один, начинается подготовка к следующему.
Кариньш также отметил, что решения саммита НАТО в Вильнюсе очень положительны для Латвии. Принятые решения позволяют быть уверенными в том, что безопасность Латвии будет только укрепляться. С предстоящим вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море фактически станет внутренним морем альянса, что также важно для укрепления безопасности Латвии.
Премьер-министр сообщил, что на саммите были приняты новые оборонные планы НАТО, которые предусматривают гибкость и могут быть скорректированы в случае изменения ситуации с безопасностью. По его мнению, это также укрепляет безопасность Латвии. С другой стороны, обязательство Канады финансово обеспечить преобразование боевой группы НАТО в бригаду также укрепляет национальную безопасность.
"На мой взгляд, в вопросе Украины были предприняты очень позитивные шаги. Самое главное, что все союзники по НАТО взяли на себя обязательство продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо Украине для победы в этой войне. Ясно, что чем дольше русские воюют на Украине, тем крепче и крепче сжимается кулак НАТО, ", - сказал премьер-министр.
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