Латвийского пограничника уволили за фразу "русские не сдаются"

В решении указывается, что к пограничнику дисциплинарное наказание применено за несколько дисциплинарных нарушений.

26 октября 2022 года этот пограничник вместе со служебной собакой был направлен надзирать за демонтажем памятника, прославляющего советский строй, а также контролировать соблюдение приграничной полосы.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в прошлом году, 26 октября, в Балви был демонтирован советский памятник "Партизанам Великой Отечественной войны".

Пограничник во время выполнения служебных обязанностей фотографировал и снимал мобильным телефоном, что не было связан с выполнением назначенных ему задач. Также он действовал вопреки установленным принципам этики должностного лица и ценностям государственного управления, выразив неоднозначный комментарий на русском языке "русские не сдаются" во время демонтажа памятника, прославляющего советский режим, и демонстрируя остальным должностным лицам свои фотографии и видеозапись с высказанным комментарием.

Погранохрана обращает внимание на то, что выражение "русские не сдаются" - это не случайный набор слов. Это давний девиз российской армии.

Пограничник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Отстраненный пограничник попросил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого уволенный пограничник обратился в суд и попросил отменить решение.

Отстраненный пограничник в суде отметил, что, снимая демонтажные работы и говоря "русские не сдаются", думал только о демонтаже таблички, а не делал это с какой-либо иной целью и намерением, и его действия не связаны с поддержкой агрессии России против Украины.

Административный районный суд отклонил его иск. Решение еще можно обжаловать в окружном суде.