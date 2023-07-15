Государственная пограничная охрана в прошлом году уволила с службы одного работника за комментарий "русские не сдаются" на русском языке, агентство LETA выяснило в административном районном суде в Резекне, который в начале июля отклонил ходатайство об отмене этого решения.
Латвийского пограничника уволили за фразу "русские не сдаются"
В решении указывается, что к пограничнику дисциплинарное наказание применено за несколько дисциплинарных нарушений.
26 октября 2022 года этот пограничник вместе со служебной собакой был направлен надзирать за демонтажем памятника, прославляющего советский строй, а также контролировать соблюдение приграничной полосы.
Архив агентства LETA свидетельствует, что в прошлом году, 26 октября, в Балви был демонтирован советский памятник "Партизанам Великой Отечественной войны".
Пограничник во время выполнения служебных обязанностей фотографировал и снимал мобильным телефоном, что не было связан с выполнением назначенных ему задач. Также он действовал вопреки установленным принципам этики должностного лица и ценностям государственного управления, выразив неоднозначный комментарий на русском языке "русские не сдаются" во время демонтажа памятника, прославляющего советский режим, и демонстрируя остальным должностным лицам свои фотографии и видеозапись с высказанным комментарием.
Погранохрана обращает внимание на то, что выражение "русские не сдаются" - это не случайный набор слов. Это давний девиз российской армии.
Пограничник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Отстраненный пограничник попросил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого уволенный пограничник обратился в суд и попросил отменить решение.
Отстраненный пограничник в суде отметил, что, снимая демонтажные работы и говоря "русские не сдаются", думал только о демонтаже таблички, а не делал это с какой-либо иной целью и намерением, и его действия не связаны с поддержкой агрессии России против Украины.
Административный районный суд отклонил его иск. Решение еще можно обжаловать в окружном суде.
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