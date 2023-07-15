Члены Совета по внешней политике РФ выступили против "превентивного ядерного удара"

Согласно заявлению, которое является мнением подписавших, а не позицией совета, в России набирает силу идея нанесения превентивного ядерного удара в случае военных неудач в Украине.

Авторы документа считают, что подобные "псевдотеоретические рассуждения" и "эмоциональные высказывания" недопустимы, так как создают в российском обществе настроения, способные подтолкнуть к "принятию катастрофических решений".

"Надеяться, что ограниченным ядерным конфликтом можно будет управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну - верх безответственности. Это означает, что на кону - уничтожение десятков и, может быть, даже сотен миллионов человек в России, Европе, Китае, США, в других странах. Это - прямая угроза человечеству вообще", - сказано в обращении. Также авторы обращения убеждены, что ядерная война приведет к "утрате Россией суверенитета под давлением уцелевших народов Юга".

"Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их. Никто и никогда не должен шантажировать человечество угрозой применения ядерного оружия и, тем более, отдавать команду на его боевое применение", - заявили член Совета.

В июне 2023 года была опубликована статья одного из основателей Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова с названием "Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы".

В этой статье говорилось, что России для достижения победы в войне с Украиной нужно нанести "превентивный ядерный удар по Европе", чтобы таким образом "сломить волю Запада". По мнению "политолога", такой удар не привел бы к глобальной ядерной войне, т.к. США не вступились бы за Европу.