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В Зиемельблазме загорелся жилой дом

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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Сегодня утром, 16 июля, на улице Сниедзес в Риге загорелись хозяйственная постройка и соседний двухэтажный жилой дом, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

К работам по тушению были привлечены большие силы VUGD – 37 пожарных и спасателей с восемью автоцистернами и автолестницами.

Вызов на пожар в Зиемельблазме поступил в 5:13. Прибыв на место, было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажная хозяйственная постройка и пламя уже перекинулось на крышу соседнего двухэтажного жилого дома.

Горели хозяйственное здание, крыша и чердак двухэтажного жилого дома, деревянные поддоны и доски общей площадью 535 квадратных метров. Распространение пламени было ограничено в 7:28.

Из жилого дома эвакуировались три человека, еще двоих эвакуировали пожарные.

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