В Зиемельблазме загорелся жилой дом

К работам по тушению были привлечены большие силы VUGD – 37 пожарных и спасателей с восемью автоцистернами и автолестницами.

Вызов на пожар в Зиемельблазме поступил в 5:13. Прибыв на место, было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажная хозяйственная постройка и пламя уже перекинулось на крышу соседнего двухэтажного жилого дома.

Горели хозяйственное здание, крыша и чердак двухэтажного жилого дома, деревянные поддоны и доски общей площадью 535 квадратных метров. Распространение пламени было ограничено в 7:28.

Из жилого дома эвакуировались три человека, еще двоих эвакуировали пожарные.