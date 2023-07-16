Фото и видео ⟩ В Южной Корее оползень засыпал автодорожный туннель. Не менее 22 погибших

В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, девять получили ранения, десять пропали без вести. В северной части страны, сильно пострадавшей от оползней, зарегистрировано 16 смертельных случаев.

Еще два человека погибли в городе Нонсан, где из-за оползня рухнуло здание.

Landslides and floods wreak havoc in South Korea https://t.co/HqLmeNifVJ — BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2023

Из-за наводнений более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, а электроснабжение было отключено примерно в 8300 домах.

South Korea floods leave at least 20 dead as thousands forced to evacuate https://t.co/EQyXIH47LA — BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2023

Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться. В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно. В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна, пишет Русская служба BBC.

Спасательная операция в туннеле в Осоне Фото: Reuters/ScanPix

Спасательная операция в туннеле в Осоне Фото: Reuters/ScanPix

Ученые уже предупреждали, что из-за антропогенного изменения климата проливные дожди и наводнения увеличат частоту суровой погоды и проливных дождей в Восточной Азии.