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Фото и видео ⟩ В Южной Корее оползень засыпал автодорожный туннель. Не менее 22 погибших

rus.tvnet.lv
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В Южной Корее оползень засыпал автодорожный тоннель
В Южной Корее оползень засыпал автодорожный тоннель Фото: Reuters/ScanPix

В Южной Корее в результате оползней и наводнений погибли по меньшей мере 22 человека, тысячи были эвакуированы из пострадавших от наводнения районов, сообщает CNN.

В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, девять получили ранения, десять пропали без вести. В северной части страны, сильно пострадавшей от оползней, зарегистрировано 16 смертельных случаев.

Еще два человека погибли в городе Нонсан, где из-за оползня рухнуло здание.

Из-за наводнений более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, а электроснабжение было отключено примерно в 8300 домах.

Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться. В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно. В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна, пишет Русская служба BBC.

Спасательная операция в туннеле в Осоне
Спасательная операция в туннеле в Осоне Фото: Reuters/ScanPix
Спасательная операция в туннеле в Осоне
Спасательная операция в туннеле в Осоне Фото: Reuters/ScanPix

Ученые уже предупреждали, что из-за антропогенного изменения климата проливные дожди и наводнения увеличат частоту суровой погоды и проливных дождей в Восточной Азии.

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