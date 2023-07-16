Фото и видео ⟩ В Южной Корее оползень засыпал автодорожный туннель. Не менее 22 погибших

В Южной Корее в результате оползней и наводнений погибли по меньшей мере 22 человека, тысячи были эвакуированы из пострадавших от наводнения районов, сообщает CNN.
В результате стихийного бедствия погибли 22 человека, девять получили ранения, десять пропали без вести. В северной части страны, сильно пострадавшей от оползней, зарегистрировано 16 смертельных случаев.
Еще два человека погибли в городе Нонсан, где из-за оползня рухнуло здание.
Landslides and floods wreak havoc in South Korea https://t.co/HqLmeNifVJ— BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2023
Из-за наводнений более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, а электроснабжение было отключено примерно в 8300 домах.
AHORA ; Seveas inundaciones golpean #Seoul en Corea del Sur🇰🇷 #videos #floods #rain #flooding pic.twitter.com/S9yXbx0s61— Alertageo (@alertarojanot) August 29, 2018
South Korea floods leave at least 20 dead as thousands forced to evacuate https://t.co/EQyXIH47LA— BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2023
Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться. В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно. В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна, пишет Русская служба BBC.
Ученые уже предупреждали, что из-за антропогенного изменения климата проливные дожди и наводнения увеличат частоту суровой погоды и проливных дождей в Восточной Азии.
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