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Сэм Смит завершил фестиваль Positivus грандиозным шоу

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В субботу, 15 июля, фестиваль Posituvus завершился грандиозным концертным шоу британского музыканта Сэма Смита. Смотрите фото со второго дня фестиваля!

Уже сообщалось, что во второй день фестиваля выступили такие артисты, как Сэм Смит, alt-J, Little Big, Sleaford Mods, Anna B Savage, Густаво, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, ZEĻĢIS, Fiņķis, I MEAN LOVE, Vultura, Hunn, Perestroika, Martas asinis и Wiesulis.

В первый день фестиваля выступили также J.I.D, Томми Кэш (Tommy Cash), EarthGang, Emotional Oranges, Амината, Vēstnieks, Banda Banda, Патриша (Patrisha), Bel Tempo, MC Apšaude, Grēta, Элина Легздиня, Marko & Hotte, Микс Галвановскис и Laika suns.

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