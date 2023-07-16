Сэм Смит завершил фестиваль Positivus грандиозным шоу

Уже сообщалось, что во второй день фестиваля выступили такие артисты, как Сэм Смит, alt-J, Little Big, Sleaford Mods, Anna B Savage, Густаво, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, ZEĻĢIS, Fiņķis, I MEAN LOVE, Vultura, Hunn, Perestroika, Martas asinis и Wiesulis.

В первый день фестиваля выступили также J.I.D, Томми Кэш (Tommy Cash), EarthGang, Emotional Oranges, Амината, Vēstnieks, Banda Banda, Патриша (Patrisha), Bel Tempo, MC Apšaude, Grēta, Элина Легздиня, Marko & Hotte, Микс Галвановскис и Laika suns.