Задержание артиста, яркие Little Big, хип-хоп и долгожданный Сэм Смит. Как прошел Positivus?

14 и 15 июля на Луцавсале в Риге прошел фестиваль Positivus. Напомним, раньше это мероприятие проходило в Салацгриве. Рассказываем, как было в этом году!
Не только концерты!
14 июля вход для посетителей был открыт с 14:00. Правда, начало фестиваля омрачил неожиданный дождь. Зонты на территорию Positivus проносить было нельзя, а если вы не взяли дождевик, то его можно было приобрести прямо на входе.
Организаторы основательно позаботились о развлечениях для посетителей. Даже если вы пришли слишком рано, а ваш артист еще не скоро появится на сцене, вам было чем себя занять!
Фестиваль включал в себя три сцены: главную - LMT Stage, среднюю - Lāčplēsis Stage, а также небольшую, но вполне достойную Evolution Stage. Кроме того, на фестивале было несколько зон, где играли диджеи - тихая дискотека в наушниках (Jim Beam), движ от радиостанции EHR, вечеринка от Jagermaister и отдельная VIP-зона для клиентов IQOS, где за диджейский пульт вставали Озолс и Рой Роджерс.
Если же вы чувствовали себя не в музыкальном настроении, а просто хотели хорошо провести время, то можно было зайти в палатку Comedy Latvia, где выступали не только комики со своими номерами, но и театр импровизации. Кстати, порой там не было свободных мест!
На фестивале было множество развлечений - от аттракционов до разнообразных конкурсов. Конечно же, масса палаток с алкогольными напитками (от пива до разнообразных коктейлей), несколько фуд-кортов (где был даже борщ), зоны-отдыха и уголки для памятных фото.
Галерея: Первые посетители фестиваля Positivus
Винтаж всегда актуален
Кроме зоны с музыкой, едой и развлечениями, на фестивале был базарчик стиля и дизайна. На нем можно было приобрести что-то от латвийских мастеров и брендов - One Wolf, Lovin' и многих других. Среди всех торговцев особенно выделялся стенд Volga Vintage с Сергеем Хатанзейским во главе.
Со слов Сергея, стенд в этом году им оформили два парня-граффитчика, которых они нашли в соцсетях. "У нас в этом году немного Бруклина", - заметил он. Сам Сергей и его сотрудники были в нарядах 90-х и 2000-х. "Винтаж всегда актуален", - с улыбкой отметил Хатанзейский, добавив, что самый востребованный товар на сегодняшний день - это солнечные очки.
Галерея: Базарчик дизайна и стиля Positivus
Триумф рэп-музыки
14 июля на главной сцене фестиваля выступили дуэт Emotional Oranges, рэперы J.I.D, EarthGang и Metro Boomin. Стоит сказать, что рэп-музыка в этом году (как и в прошлом) является лейтмотивом фестиваля. Об этом говорит и количество народа, которое собралось у главной сцены.
Апогеем первого вечера стало выступление артиста Metro Boomin, который создал свой собственный уникальный "темный" характер звучания и является автором и продюсером хитов для многих суперзвезд, а также сам выступает на сцене и выпускает собственную музыку с участием известных вокалистов. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Melone, Wiz Khalif - лишь малая часть из списка звезд, пластинки которых он продюсировал и которые принимали участие в записи его альбомов.
Галерея: Metro Boomin
Кроме того, на фестивале выступили представители местной хип-хоп-сцены - Banda Banda, MC Apšaude, Элиза Легздиня и другие, собравшие многочисленную публику.
Грандиозным событием стало выступление рэпера Густаво (Gustavo) на большой сцене 15 июля. Можно смело утверждать, что артист вернулся к активной концертной деятельности и хорош как никогда.
Галерея: Выступление Густаво (Gustavo)
Задержание музыканта
Громкими заголовками 15 июля по прессе прокатилась новость о том, что пропал барабанщик группы Perestroika. На сцену Positivus латвийское арт-рок-объединение должно было выйти в 14:15. Всего за пару часов до выступления представители группы сообщили, что после задержания в пятницу, 14 июля, их барабанщик Александр Баронс пропал на 18 часов. Его местонахождение удалось выяснить как раз к концерту на фестивале Positivus.
Артист не только отыграл свой сет, но и успел рассказать, что пережил в камере, где его продержали всю ночь.
Взрывной Little Big и вездесущий Прусикин
Кроме Perestroika на сцене Positivus выступили Микс Галвановскис, Амината, Patrisha (Патриша), alt-J, Томми Кэш (кстати, с периодически выскакивающим на сцену Ильей Прусикиным из Little Big), Sleaford Mods, Anna B Savage, HUNN, Vultura, Bel Tempo и другие.
Little Big своим выступлением не разочаровали зрителей. Соня Таюрская и Илья Прусикин зажгли Луцавсалу своими убойными хитами Give Me Your Money, Everybody, Skibidi, I'm OK и многими другими.
Публика гудела, кричала, аплодировала и, конечно, отрывалась как могла!
Галерея: Выступление Little Big
Долгожданный Сэм Смит
Хэдлайнером фестиваля и самым дорогим артистом с командой из 53 человек стал открытый гей и небинарная персона Сэм Смит, который в своих песнях рассказывает о поиске себя. Британский артист прославился в 2012 году после выхода песни Latch, которая была исполнена с группой Disclosure. Но самый большой успех был у трека La La La (вместе с диджеем Naughty Boy). Конечно, они прозвучали на фестивале.
Яркое шоу и перформанс, представленный перед латвийскими зрителями, стал достойным завершением летнего праздника под названием Positivus!
Галерея: Выступление Сэма Смита
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