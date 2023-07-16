Задержание артиста, яркие Little Big, хип-хоп и долгожданный Сэм Смит. Как прошел Positivus?

На фестивале было множество развлечений - от аттракционов до разнообразных конкурсов. Конечно же, масса палаток с алкогольными напитками (от пива до разнообразных коктейлей), несколько фуд-кортов (где был даже борщ), зоны-отдыха и уголки для памятных фото.

Галерея: Первые посетители фестиваля Positivus

Винтаж всегда актуален

Кроме зоны с музыкой, едой и развлечениями, на фестивале был базарчик стиля и дизайна. На нем можно было приобрести что-то от латвийских мастеров и брендов - One Wolf, Lovin' и многих других. Среди всех торговцев особенно выделялся стенд Volga Vintage с Сергеем Хатанзейским во главе.

Со слов Сергея, стенд в этом году им оформили два парня-граффитчика, которых они нашли в соцсетях. "У нас в этом году немного Бруклина", - заметил он. Сам Сергей и его сотрудники были в нарядах 90-х и 2000-х. "Винтаж всегда актуален", - с улыбкой отметил Хатанзейский, добавив, что самый востребованный товар на сегодняшний день - это солнечные очки.

Volga Vintage Фото: Jānis Škapars/ TVNET GRUPA

Галерея: Базарчик дизайна и стиля Positivus

Триумф рэп-музыки

14 июля на главной сцене фестиваля выступили дуэт Emotional Oranges, рэперы J.I.D, EarthGang и Metro Boomin. Стоит сказать, что рэп-музыка в этом году (как и в прошлом) является лейтмотивом фестиваля. Об этом говорит и количество народа, которое собралось у главной сцены.