Фото ⟩ Таюрская и Прусикин в Риге, а Орбакайте в ресторане

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Маркус Рива в Италии
Счастливая Светлана Лобода
Элина Глузунова с детьми на отдыхе
Maruv путешествовала
Кристина Орбакайте обедала
Саша Дони загорала
Интарс Бусулис гастролировал
Соня Таюрская и Илья Прусикин в Риге
Элегантная Рената Литвинова
Ирина Шейк развлекалась
Настя Каменских куда-то ехала
Оля Полякова записывала прямые эфиры
София Стужук танцевала с детьми
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