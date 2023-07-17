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Фото ⟩ Таюрская и Прусикин в Риге, а Орбакайте в ресторане

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Кристина Орбакайте, Софья Таюрская и Илья Прусикин
Кристина Орбакайте, Софья Таюрская и Илья Прусикин Фото: postimees/пресс-фото/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

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Счастливая Светлана Лобода

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Фото: Кадр из видео

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