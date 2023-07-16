В результате обстрела в Белгородской области погибла женщина

"Женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела", - написал Гладков в Telegram.

Обстрел, по его словам, велся из "Градов". "Повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля", - добавил Гладков.

Из города Шебекино, расположенного недалеко от границы с Украиной, в начале июня из-за обстрелов начали эвакуировать жителей. Спустя месяц глава Белгородской области сообщил, что эвакуированных людей начали возвращать в город. Однако уже 8 июля было объявлено, что возвращение эвакуированных остановлено, пишет "Медуза".

Уже сообщалось, что утром 16 июля Севастополь был атакован дронами, заявило Минобороны РФ. В свою очередь, в ночь на 16 июля армия РФ обстреляла Харьков, Краматорск и Запорожье.