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Российские войска нанесли удары по Харькову, Краматорску и Запорожью

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Ракетные удары в Харькове 16 июля.
Ракетные удары в Харькове 16 июля. Фото: AP/Scanpix

В ночь на 16 июля армия РФ обстреляла Харьков, Краматорск и Запорожье, пишет "Медуза". 

Глава областной администрации Харькова Олег Синегубов сообщил, что скорее всего, были запущены ракеты С-300.

Две из них взорвались в воздухе, еще две - попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. В четырехэтажном жилом доме выбиты окна, сообщил Синегубов.

Погиб один мирный житель.

"В результате обстрела села Колодезное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом", - сообщил он.

Также российские войска обстреляли Краматорск. Там повреждены здания и автомобили на территории промышленного предприятия. Люди не пострадали, пишет "Политика Страны".

В поселке Степногорск Запорожской области в результате удара из реактивных систем залпового огня ранения получили семь человек.

Ранее Минобороны РФ заявило, что утром 16 июля Севастополь был атакован дронами. 

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