Представился проституткой и выманивал деньги: латвийца осудили на 1,5 года

Подсудимый воспользовался тем, что у него есть чужая банковская карта для покупки предметов домашнего обихода, и тайно получил у этого лица кодовую карту интернет-банка и необходимые реквизиты для подключения. После этого он брал кредиты в Интернете.

Затем мужчина выдал себя за женщину и разместил на сайте знакомств объявление об оказании сексуальных услуг.

На объявление откликнулся некий моряк, который начал переписку. Мошенник воспользовался тем, что моряк находится не в Латвии, и, пообещав встречу, начал просить перевести на его счет деньги по разным надуманным причинам, таким как оплата такси, доставка сломанной машины домой, покупка еды и напитков, оплата квартиры и другие расходы.

Моряк перевел деньги мошеннику 49 раз, таким образом потратив в общей сложности 1913 евро.

Также моряк договорился с обвиняемым об игре в азартные игры онлайн. Учитывая, что на корабле нет выхода в интернет, моряк разрешил мошеннику делать ставки на игорных онлайн-площадках и предоставил тому свободный доступ к своему аккаунту.

Мошенник и потерпевший "договорились", что разделят выигрыш. Обвиняемый воспользовался тем, что денежные средства от выигрыша находились под его контролем, и перевел их на счет, которым пользовался сам.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также суд постановил взыскать с мошенника в пользу моряка материальную компенсацию в размере 3343 евро.