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Пожар в аэропорту Катании: все рейсы отменены до среды

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Международный аэропорт Катании
Международный аэропорт Катании Фото: Shutterstock

После пожара, который вечером в воскресенье произошел в международном аэропорту Катании на юге Италии, все прибывающие и вылетающие рейсы отменены до среды, сообщает dpa.

Предприятие SAC, обслуживающее аэропорт, сообщило, что полеты остановлены до 14:00 среды (15:00 по латвийскому времени).

Ранее предприятие сообщило, что полеты остановлены до утра понедельника.

Пожарные признали, что ситуация в аэропорту сложная.

Агентство ANSA сообщает, что пожарные получили вызов в аэропорт на восточном побережье Сицилии в 23:30.

Пострадавших в результате пожара нет.

В мае аэропорт Катании обслужил более миллиона пассажиров.

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