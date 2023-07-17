Пожар в аэропорту Катании: все рейсы отменены до среды

После пожара, который вечером в воскресенье произошел в международном аэропорту Катании на юге Италии, все прибывающие и вылетающие рейсы отменены до среды, сообщает dpa.
Предприятие SAC, обслуживающее аэропорт, сообщило, что полеты остановлены до 14:00 среды (15:00 по латвийскому времени).
Ранее предприятие сообщило, что полеты остановлены до утра понедельника.
Пожарные признали, что ситуация в аэропорту сложная.
Агентство ANSA сообщает, что пожарные получили вызов в аэропорт на восточном побережье Сицилии в 23:30.
Пострадавших в результате пожара нет.
В мае аэропорт Катании обслужил более миллиона пассажиров.
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